В Кирове и Кирово-Чепецке по заявке можно отключить отопление

Жители Кировской области могут отключить отопление по коллективной заявке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с потеплением в Кировской области компании могут подать заявку на отключение отопления. На сегодняшний день временно отказаться от услуг решили более тридцати организаций в областном центре.

Скоро отопительный сезон закончится и в жилых домах. По закону, это должно случиться после пяти дней подряд с температурой 8+ градусов. Однако, если все жители дома заранее захотят отключить теплоснабжение, то они должны подать заявку управляющей компании или ТСЖ.

Также, если собственникам квартир температура покажется слишком высокой, они могут попросить ее понизить. Для этого в домах есть специальное оборудование.