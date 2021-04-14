В Лузском районе предприятие заплатит двойной штраф

В Лузском районе предприятие, которое не заплатило штраф в 400 тысяч рублей за незаконную добычу артезианской воды, выплатит его в двойном размере. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мировой суд Лузского района вынес решение по делу ООО «Лальский коммунальный сервис», которая не выплатила штраф 400 тысяч рублей за незаконную добычу артезианской воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Отметим, что погасить административную задолженность компания должна была еще в прошлом году. Однако руководство организации это не сделало. При этом никаких заявлений с просьбой предоставить отсрочку не подавалось. В связи с этим сотрудники министерства охраны окружающей среды составили протокол и направили его в суд.

В результате ООО «Лальский коммунальный сервис» признан виновным по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (уклонении от исполнения административного наказания). Организации выписан еще один штраф в размере 400 тысяч рублей. В итоге компании придется заплатить 800 тысяч рублей.