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Происшествия14 апреля 2021 14:52

Бывшему начальнику одного из отделов «Кировгослесхоза» увеличили наказание

По окончательному приговору сидеть мужчине придется все четыре года
Маргарита Акагиева
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По апелляции прокуратуры суд вынес более строгий приговор.

По апелляции прокуратуры суд вынес более строгий приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области изменили приговор бывшему начальнику одного из отделов «Кировгослесхоза». Областная прокуратура посчитала, что он заслуживает более сурового наказания. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в феврале 2021 года мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Получение взятки» и «Служебный подлог». А именно:

- кража казенных денег в размере 247 тысяч рублей при реализации нацпроекта «Экология»;

- взятка в размере 700 тысяч рублей за помощь одному из предпринимателей в заключении договора на поставку саженцев деревьев для «Кировгослесхоза»;

- за эти деньги внес ложные сведения в официальный документ - якобы подкупившая его компания выиграла конкурс. Что и обеспечило ему третью статью УК РФ.

11 февраля 2021 года суд вынес мужчине приговор: один год и четыре месяца колонии строгого режима - ввиду смягчающих обстоятельств. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и направила апелляцию. К ведомству прислушались, вынеся новое решение: четыре года лишения свободы - все там же, в колонии строгого режима.

Криминал