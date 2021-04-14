Жителям Каринторфа, отрезанным от «большой земли», не хватает еды

Продуктов, которые привозит муниципальный магазин, недостаточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Каринторфа потихоньку лишаются базовых продуктов питания. Поставляемого в заречный микрорайон провианта, по всей видимости, не хватает. Об этом сообщает портал Чепецк.RU.

Так, полки с хлебом, молочкой и скоропортящейся продукцией стали пустеть еще на минувшей неделе. Того, что изготавливает местный, муниципальный магазин «Мелкий Опт», недостаточно для нужд жителей микрорайона. В итоге за некоторые продукты жителям приходится едва ли не биться - по утверждению портала.

Все началось после ограничения автомобильного сообщения с Каринторфом. 5 апреля из-за половодья в микрорайоне закрыли понтонную переправу через Чепцу, и местные жители остались отрезанными от «большой земли». Добраться до него теперь можно только по узкоколейке. Перед этим в микрорайоне сформировали необходимый запас провианта, но, судя по всему, его недостаточно.

По данным портала, сегодня, 14 апреля, в администрации Кирово-Чепецка запланировали совещание по сложившейся ситуации. Причем сделали это после многочисленных жалоб жителей Каринторфа.