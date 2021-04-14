В Кировской области отремонтируют 11 дорог, ведущих к туристическим объектам

5 км будет отремонтировано на дороге Кырчаны – Нема – Кильмезь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Кировской области отремонтируют одиннадцать дорог, по которым проходят маршруты к туристическим объектом региона. Общая протяженность составит около 28 километров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- По всем объектам определены подрядные организации, работы начнутся сразу, как только установится хорошая погода, - уточнили в министерстве транспорта Кировской области.

В 2021 году подрядчикам предстоит отремонтировать следующие участки дорог:

- к Троицкой церкви в городе Яранске;

- к государственному природному заказнику «Пижемский» в Советском районе;

- к селу Истобенск Оричевского района (5,7 км на автомобильной дороге Киров - Стрижи - Оричи);

- к озеру Шайтан (Киров - Малмыж - Вятские Поляны - 13,7 км и Южный обход города Кирова - 3 км);

- к поселку Кильмезь, где ежегодно проходит праздник «Вятский лапоть» (Кырчаны - Нема - Кильмезь - 5 км);

- маршрут, ведущий к музею-усадьбе Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых (Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики - 12 км);

- в сторону государственного природного заповедника «Нургуш» (Слободской - Нагорск - 3,8 км);

В областном центре также отремонтируют ряд дорог по улицам:

- Калинина (ведет Кировскому государственному цирку),

- Розы Люксембург (на Набережную Грина и к церкви в честь Федоровской иконы Божией Матери),

- Кошевого (к парку Победы в мкрн Лянгасово)

- Пионерский переулок (к Александровскому саду и к Свято-Преображенскому женскому монастырю).