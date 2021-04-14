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Общество14 апреля 2021 13:13

Житель Кирово-Чепецка заплатил штраф за поддельный больничный

По решению суда ему пришлось отдать 10 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Чепчанин решил закрыть прогулы поддельным больничным.

Чепчанин решил закрыть прогулы поддельным больничным.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Кирово-Чепецка, который целый месяц не появлялся на работе, принес в отдел кадров одного из кировских предприятий больничный лист. Работодатель усомнился в подлинности документа. Об этом сообщили в УФССП России по Кировской области.

В результате проверки больничный оказался недействительным, а суд назначил чепчанину штраф в размере десяти тысяч рублей. Оплачивать его мужчина не торопился. Судебные приставы разъяснили, что на погашение штрафа ему отводится два месяца. В случае неуплаты может наступить уголовная ответственность с лишением свободы. В результате, должник погасил всю сумму.