Житель Кирово-Чепецка заплатил штраф за поддельный больничный

Чепчанин решил закрыть прогулы поддельным больничным. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Кирово-Чепецка, который целый месяц не появлялся на работе, принес в отдел кадров одного из кировских предприятий больничный лист. Работодатель усомнился в подлинности документа. Об этом сообщили в УФССП России по Кировской области.

В результате проверки больничный оказался недействительным, а суд назначил чепчанину штраф в размере десяти тысяч рублей. Оплачивать его мужчина не торопился. Судебные приставы разъяснили, что на погашение штрафа ему отводится два месяца. В случае неуплаты может наступить уголовная ответственность с лишением свободы. В результате, должник погасил всю сумму.