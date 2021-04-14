В Чистых прудах задержали четверых наркодилеров

В Кирове задержали наркодилеров, у которых изъяли более 200 доз синтетического запрещенного вещества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Чистые пруды полицейские задержали двух несовершеннолетних и двух взрослых граждан, которых подозревали в сбыте наркотиков. У них обнаружили более 200 доз синтетического вещества. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Уже проведена экспертиза, которая доказала принадлежность веществ к группе запрещенных. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит срок от десяти до двадцати лет. Расследование продолжается.