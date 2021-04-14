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Происшествия14 апреля 2021 12:41

В Чистых прудах задержали четверых наркодилеров

У них изъяли более 200 доз запрещенного вещества
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кирове задержали наркодилеров, у которых изъяли более 200 доз синтетического запрещенного вещества.

В Кирове задержали наркодилеров, у которых изъяли более 200 доз синтетического запрещенного вещества.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Чистые пруды полицейские задержали двух несовершеннолетних и двух взрослых граждан, которых подозревали в сбыте наркотиков. У них обнаружили более 200 доз синтетического вещества. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Уже проведена экспертиза, которая доказала принадлежность веществ к группе запрещенных. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит срок от десяти до двадцати лет. Расследование продолжается.

Криминал