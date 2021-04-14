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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 12:16

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1292 пациента

За минувшие сутки выздоровели 230 заболевших
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки коронавирусом заболели 77 кировчан.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 77 кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 77 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 230 человек.

На стационарном лечении сейчас находится 1292 человека, у 1076 из них диагностировали коронавирус, у 993 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 216 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 96 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 333 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2258 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2586 исследований на COVID-19.