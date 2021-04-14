В Белой Холунице на улице Коммунистической водитель легковушки сбил 13-летнего велосипедиста

Авария произошла во вторник вечером около дома №2 на улице Коммунистической. Фото: vk.com/gibdd43

В Белой Холунице сбили 13-летнего велосипедиста. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник вечером, 13 апреля, около дома №2 на улице Коммунистической произошла автомобильная авария с участием ребенка. По предварительной информации, 47-летний водитель LADA Vesta сбил 13-летнего велосипедиста, который ехал по дороге.

- В результате происшествия мальчик получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.