«Центр развития хоккея с мячом Кировской области» погасил долги перед сотрудниками

Проверкой была выявлена задолженность по заработной плате за февраль и март 2021 года перед 44 работниками центра. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После вмешательства прокуратуры сотрудникам и спортсменам «Центра развития хоккея с мячом Кировской области» выплатили долги по заработной плате за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В ходе проверки была выявлена задолженность по заработной плате за февраль и март 2021 года перед 44 работниками центра на общую сумму более 7,9 млн рублей, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Директору АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» внесено представление. На данный момент сотрудникам выплачена заработная плата.

Отметим, что спортивные мероприятия являются основным видом деятельности «Центра развития хоккея с мячом Кировской области». Из выписки ЕГРЮЛ следует, что учредителями центра являются: АНОО «КХК «Родина», АО «Лепсе», министерство спорта и молодежной политики Кировской области, администрация города Кирова.