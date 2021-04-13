На текущей неделе в Кировской области может потеплеть до +22 градусов

Погода обещает быть малооблачной и теплой - до конца рабочей недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчанам в середине недели придется вылезть из своих теплых курток и сапог: грядет самое настоящее потепление - аж до +20 градусов и выше. Правда, ненадолго, но зато хоть несколько дней можно будет от души погреться. Прогноз появился в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Суть в том, что в начале текущей недели погоду будет формировать мощный антициклон, который образуется как раз над Волго-Вятским районом, а после сместится на Южный Урал. 13-14 апреля по его периферии распространится тропическая воздушная масса. Однако уже 15 апреля он начнет ослабевать, и с севера на юг региона пройдет холодный фронт. В самом же конце недели возможно арктическое вторжение. Однако сильных снегопадов и слишком больших «минусов» на градуснике тоже ожидать не стоит.

А теперь сам прогноз - покороче и понятнее:

- Вторник, 13 апреля. Днем +13...+18 градусов в области и +14..+16 - в Кирове. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный;

- Среда, 14 апреля - пик потепления. Ночью +2...+7 градусов в области и +3...+5 в ее центре. Днем - от +16 до +21 градуса в районах и от +17 до +19 - в Кирове. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с;

- Четверг, 15 апреля. Ночью +3...+8 градусов в области и +3...+5 в ее центре. Днем +17...+22 в районах региона (на северо-западе - +13...+16 градусов) и +19...+21 в Кирове. На севере возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северный, 4-9 м/с;

- Пятница, 16 апреля - тепло кончилось. Ночью +5...+10 градусов в области (на северо-западе - от -1 до +4) и +3...+5 в ее центре. На севере региона - кратковременный дождь и мокрый снег. Днем - от +9 до +16 градусов в районах и от +9 до +11 в Кирове. Тоже обещают дождь, в том числе с мокрым снегом.

- Суббота, 17 апреля. Ночью в области -3...+2 градуса, в ее центре - 0...+2. Днем - от +7 до +12 и +8 до +10 градусов соответственно. Местами возможен кратковременный дождь с мокрым снегом.

А в воскресенье, 18 апреля, ожидается сильное похолодание. Однако есть вероятность, что оно заденет Кировскую область лишь краем, и в итоге погода в наших краях будет умеренной. А на следующей неделе и вовсе ожидаются стабильные +18 на термометрах.