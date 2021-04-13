В Вятских Полянах фальшивомонетчик сбывал поддельные пятитысячные купюры

Житель Татарстана сбывал на территории Вятских Полян фальшивые пятитысячные купюры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции Кировской области задержали 20-летнего жителя Казани, который пять раз расплачивался фальшивыми купюрами в Вятских Полянах. Об этом сообщили в региональном МВД .

Преступник признался, что он оплачивал мелкие покупки поддельными пятитысячными купюрами. Получив сдачу молодой человек уходил.

В отношении жителя Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Отметим, что «фальшивку» можно определить по отсутствию на купюре водяных знаков, элементов, меняющих свой цвет при изменении угла зрения, а также ныряющей защитной нити и рельефной метки.

При обнаружении «подделки» необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Купюру не нужно трогать руками, так как на ней могут остаться отпечатки пальцев принадлежащих ее изготовителям и сбытчикам.