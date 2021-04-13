«Экстренные службы до нас не доедут»: в Лянгасово размыло единственную дорогу к частным домам

Из-за такой грязи на дороге детей в школы и детсады приходится водить через лес. Фото: vk.com/onfkirov

Жители Лянгасово остались отрезанными от Кирова - но вовсе не из-за половодья. Единственная дорога, ведущая к частным домам микрорайона, превратилась в месиво грязи, и теперь по ней невозможно не то, что пройти - даже проехать. Самый непреодолимый участок длиной в почти полкилометра идет от дома №16 по улице Плетенева и до улицы Ленина. И страдают теперь жители более тридцати домов, по информации регионального ОНФ.

В глине застревают и машины с низкой посадкой, и уж тем более сами люди. Поэтому водить детей в школу и детские сады, да и самим добираться до работы, жителям микрорайона приходится через лес. Так было до тех пор, пока в снег не провалился маленький ребенок, которого, к счастью, вовремя успели спасти. И теперь через лес добираются лишь взрослые, да и то не все. А женщины даже в магазин поодиночке не ходят - дожидаются мужей и идут вдвоем, «чтобы вытягивать друг друга из грязи». И жители ужасно боятся трагедии в микрорайоне. Ведь машины «скорой помощи» или спасателей могут просто завязнуть и не доехать до их домов.

Вообще эта дорога - грунтовая. А горадминистрация даже обещала заасфальтировать ее, что и должна была сделать. По крайней мере, такой факт отражен в плане территории Лянгасово, который утвердили в 2014 году. Однако пока воз и ныне там. Активисты направили в кировскую мэрию обращение с вопросом, когда же жители Лянгасово дождутся обещанного. А пока попросили хотя бы щебнем дорогу засыпать.