Для кировчан будущего заложили капсулу времени в космоцентре

Кировчане заложили капсулу времени для своих потомков. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 12 апреля, в Международный день космонавтики, кировчане заложили «капсулу времени» с посланием в 2061 год. Дата выбрана неслучайно. Она связана со 100 летним юбилеем первого полета в космос Юрия Гагарина. Торжественное мероприятие прошло в Детском космическом центре имени В.П. Савиных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В послании выражается надежда на то, что спустя сорок лет наши потомки также будут любить землю. Полученные знания и опыт они сумеют сохранить и приумножить для последующих поколений. Люди будущего возьмут все самое мудрое, светлое и доброе, что есть у человечества и используют это на благо всей планеты.

Добавим, что к празднованию дня космонавтики в Кирове организована фотовыставка «Наш Гагарин» предоставленная московским Мемориальным музеем космонавтики. Кроме того, кировчане могут посмотреть на макеты космических аппаратов, личные вещи космонавтов и многое другое.