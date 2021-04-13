55 жителей Кировской области скончались из-за отравления спиртным

Число отравлений сократилось по сравнению с первым кварталом 2020 года на 38%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За три месяца 2021 года в Кировской области из-за отравления спиртсодержащей продукцией скончались 55 человек. Всего за этот период было зарегистрировано 73 факта отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, число отравлений сократилось по сравнению с первым кварталом 2020 года на 38%. Большая часть пострадавших (61,6%) - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

В первом квартале 2021 года специалисты Роспотребнадзора также проверили 64 точки розничной торговли.

- Фактов реализации спиртосодержащей продукции с нарушением обязательных требований не установлено, - отметили в ведомстве.