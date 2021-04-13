Численность работников малых предприятий в Кировской области за год сократилась почти на 4,9%

В Кировской области доля работников малых и средних предприятий в январе-феврале 2020 года составила 15,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область оказалась на 24 месте из 85 субъектов РФ по вовлеченности населения в малый бизнес, следует из исследования «РИА Рейтинг».

В Кировской области доля работников малых и средних предприятий в январе-феврале 2020 года составила 15,5% от общей численности рабочей силы или 99 тысяч человек. Это на 4,9% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.

В 2020 году произошло первое за несколько лет падение российской экономики. Эксперты выделяют несколько основных причин, среди которых: снижение стоимости нефти, соглашение с ОПЕК, из-за которого произошло рекордное падение добычи, а также коронавирусные ограничения.

- Негативные факторы оказали влияние на все секторы экономики, в том числе на малый и средний бизнес, - приходят к выводу эксперты «РИА Рейтинг».

Так, в минувшем году наблюдалась тенденция к усеньшению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на четыре процента, сокращение зафиксировано в 69 регионах.