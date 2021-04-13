Более двух тонн зараженных апельсинов завезли в Кировскую область

Зараженные красной померанцевой щитовкой апельсины, завезенные в нашу область в конце марта, поступят в продужу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Представители Россельхознадзора по Кировской области совместно с сотрудниками ФГБУ ВНИИКР обнаружили в партии египетских апельсинов красную померанцевую щитовку. Более 2,3 тонны фруктов поступили к нам из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате лабораторных исследований удалось установить, что апельсины заражены, но вредитель находится в нежиснеспособном состоянии. Щитовка и ее личинки питаются соком растений, а также ухудшают урожайность и товарную ценность плодов. Но для человека они не опасны. Фрукты поступили в продажу.

По всем вопросам кировчане могут обратиться в отдел фитосанитарного надзора по телефону: (8332) 64-52-61.