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Происшествия13 апреля 2021 11:41

В Проснице начальница отделения почты растратила чужую пенсию

Общая сумма превысила 32 тысячи рублей
Маргарита Акагиева
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Начальница отделения несколько месяцев тратила чужую пенсию.

Начальница отделения несколько месяцев тратила чужую пенсию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальница почтового отделения в Кирово-Чепецке пойдет под суд за растрату чужих пенсий. Областной Следственный комитет завел уголовное дело. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, женщина руководила отделением почты в Проснице. Чужую пенсию она потратила не раз и не два - по сообщению следствия, длилось это аж несколько месяцев. С июля по октябрь 2020 года на почту из ПФР приходили пенсии жителей Просницы, а женщина их преспокойно тратила. Общая сумма ущерба превысила 32 тысячи рублей.

Сейчас женщине вменяют «присвоение или растрату с использованием служебного положения». По данной статье бывшей начальнице почтового отделения грозит штраф (100-500 тысяч рублей), принудительные работы сроком до пяти лет либо до шести лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Криминал