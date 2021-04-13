В Проснице начальница отделения почты растратила чужую пенсию

Начальница отделения несколько месяцев тратила чужую пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальница почтового отделения в Кирово-Чепецке пойдет под суд за растрату чужих пенсий. Областной Следственный комитет завел уголовное дело. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, женщина руководила отделением почты в Проснице. Чужую пенсию она потратила не раз и не два - по сообщению следствия, длилось это аж несколько месяцев. С июля по октябрь 2020 года на почту из ПФР приходили пенсии жителей Просницы, а женщина их преспокойно тратила. Общая сумма ущерба превысила 32 тысячи рублей.

Сейчас женщине вменяют «присвоение или растрату с использованием служебного положения». По данной статье бывшей начальнице почтового отделения грозит штраф (100-500 тысяч рублей), принудительные работы сроком до пяти лет либо до шести лет тюрьмы. Расследование продолжается.