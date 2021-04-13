За минувшие сутки на дорогах Кировской области сбили двух пешеходов

В понедельник на улице Красноармейской в городе Слободском 20-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 36-летнюю женщину. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки, 12 апреля 2021 года, на территории Кировской области произошли две автомобильные аварии с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 12 апреля, около дома №139 на улице Красноармейской в городе Слободском 20-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 36-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу на перекрестке улиц. В результате аварии слобожанка получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не потребовалась.

Еще одна авария с участием пешехода произошла в областном центре на улице Спасской. Под колесами автомобиля KIA Сeed пострадала 24-летняя девушка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.