Жительнице Кировской области, которая угрожала расправой своей 13-летней дочери вынесли приговор

Жительница Кировской области, которая угрожала расправой своей дочери, отправится в колонию на один год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес решение по делу женщины, которая угрожала расправой своей несовершеннолетней дочери. Она отправится в колонию общего режима на один год. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что в ноябре 2020 года между осужденной и ее 13-летней дочерью произошел конфликт. Во время ссоры женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, словесно угрожала потерпевшей убийством.

У девочки были весомые причины опасаться за свою жизнь. Ранее ее мать уже отбывала наказание за убийство пятилетнего сына. За свое деяние она тогда получила девять лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении осужденной решается вопрос о лишении ее материнских прав. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она отправлена в детское учреждение, где ей оказана необходимая помощь.