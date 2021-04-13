Статистика по COVID-19 в Кировской области: выявлено 78 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2502 исследования на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 78 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 159 человек.

На стационарном лечении сейчас находится 1400 человек, у 1184 из них диагностировали коронавирус, у 1116 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 216 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 100 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 332. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2300 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2502 исследования на COVID-19.