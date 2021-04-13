Сборная Кировской области привезла серебро с первенства России по киокусинкай

Ученики спортивных клубов «Панда» и «Канку», а также школ КОГАУ «ВятСШОР», с/ш «Юность» и с/ш №4 представили на соревнованиях наш регион. Фото: vk.com/youthsport43

9-10 апреля в Москве прошли первенство и чемпионат России по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие более 600 каратистов из 41 региона России. Ученики спортивных клубов «Панда» и «Канку», а также школ КОГАУ «ВятСШОР», с/ш «Юность» и с/ш №4 представили Кировскую область.

Сборная региона завоевала серебро в первенстве России и бронзу в чемпионате России.

По результатам первенства России в возрастной категории 12-13 лет серебро завоевали: Матвей Багаев, Карен Стариков и Мария Кормщикова. В возрастной категории 14-15 лет золотые медали у Артема Садакова и Данила Садакова. Матвей Швецов и Даниил Обухов заняли третье место на первенстве. В возрастной категории 16-17 лет золотые медали вручили Матвею Махневу, Всеволоду Беспятых и Карине Богдановой. Елизавета Рязанова в этой категории завоевала бронзу.

Станислав Никулин занял первое место по результатам чемпионата России. Бронза досталась Екатерине Шеминой, а четвертое место у Любови Бакиной.