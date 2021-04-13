В Кировской области осудили работника фермы, виновного в массовой гибели рыбы в реке Коса

Причиной ущерба окружающей среде стал сброс навоза. Фото: kirovreg.ru

Виновный в массовой гибели рыбы в двух районах Кировской области наказан. Им оказался сотрудник сельхозпредприятия в селе Елгань. Информацию сообщает областное правительство.

Инцидент с гибелью рыбы и ракообразных в реке Коса произошел в июле 2020 года. Выяснилось, что произошло это на участке водоема от села Елгань до деревни Баженово Фаленского района. Тогда специалисты регионального министерства охраны окружающей среды предположили, что причиной тому мог стать сброс навозных масс с местной фермы. Впоследствии выяснилось, что так оно и есть: на сельхозпредприятии отходы из отстойника-накопителя вылились на землю, а оттуда попали в реку.

Из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ возбудили уголовное дело. Виновного сотрудника фермы нашли и задержали. Унинский суд вынес приговор: три месяца исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства.