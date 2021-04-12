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Общество12 апреля 2021 18:31

В нескольких кировских реках уровень воды поднялся до 74 см за сутки

Однако на большей части водоемов продолжает сохраняться зимний режим
Маргарита Акагиева
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Резкое повышение уровня воды отметили на шести реках сразу. Фото: kirovreg.ru

Резкое повышение уровня воды отметили на шести реках сразу. Фото: kirovreg.ru

Уровень воды в реках Кировской области продолжает расти. Так, на Чепце, Филипповке, Быстрице, Пижме, Ярани и Вое отметили его повышение до 74 см за сутки. Информацию передает Кировский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

На большей части рек региона наблюдают подъем уровней воды от 2 до 36 см за сутки. Однако зимний режим все еще сохраняется. Так, на Уржумке виден редкий ледоход, а на Вятке у Вятских Полян идет подвижка. Немда, по сообщению метеорологов, очистилась ото льда, а на Кобре он тает на месте.

Напомним, из-за половодья уже несколько населенных пунктов остались отрезанными от «большой земли» - к примеру, некоторые поселения в Зуевском районе, где закрыли временный наплавной мост через Чепцу на трассе Зуевка-Ягоскинцы. Кроме того, без автомобильного сообщения остался Каринторф. А недавно мы писали о затоплении моста в Кикнурском районе, из-за которого отрезало три населенных пункта.