С 12 по 16 апреля кировчане могут сообщить о жаре в своих домах

Кировчане с 12 по 16 апреля смогут пожаловаться на жару в домах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области стартовала ежегодная горячая линия «Африка в квартире». В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ с 12 по 16 апреля будут принимать обращения граждан.

По итогам горячей линии все жалобы передадут в ТСЖ, управляющие и ресурсоснабжающие компании. Отметим, что регулирование теплового режима в домах, позволит не только нормализовать температуру, но и снизить плату за тариф.

Добавим, что по нормативам температура воздуха в жилой комнате должна составлять 18-24 градуса. На кухне и в туалете чуть выше +18 +26.

Если температурный режим в вашей квартире не соблюдается, обратиться можно по телефону 38-14-77, а также оставить заявку на официальном сайте центра «Вконтакте».