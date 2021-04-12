Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего прошлой весной

Информации о местонахождении мужчины нет уже почти целый год. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжают разыскивать без вести пропавшего мужчину. О нем ничего не известно уже почти год. Житель деревни Ардаши Зуевского района, Игорь Алембаев, исчез 10 мая 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Игорю Анатольевичу 35 лет, рост 170 см, нормального телосложения, у него черные волосы и карие глаза. На момент пропажи мужчина был одет в серые камуфляжные брюки, белую футболку с длинными рукавами и черные сланцы.

Кировчан просят помочь в поисках мужчины. Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.