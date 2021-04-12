Две кировчанки заняли первое и второе место на чемпионате России по абсолютному реальному бою

Две кировчанки завоевали золото и серебро на чемпионате России по абсолютно реальному бою. Фото: admkirov.ru

Две воспитанницы кировской юнармейской команды «Миротворец» Елизавета Спицына и Виктория Смирнова завоевали золото и серебро на чемпионате России по абсолютному реальному бою. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие более 1600 спортсменов разных возрастов из 47 регионов России. По итогам первенства кировчанки вошли в состав сборной страны для участия в Кубке мира.

Добавим, что абсолютно реальный бой представляет собой облегченный вариант армейского рукопашного боя. В новом виде спорта максимально задействованы удары ногами, руками и борцовская техника.