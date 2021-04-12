В Опаринском районе нашли труп мужчины, который два года считался без вести пропавшим

В Опаринском районе, мужчину, который два года считался без вести пропавшим, нашли убитым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях полицейские Опаринского района нашли тело без вести пропавшего два года назад мужчины. Его труп нашли в подвале дома, где он проживал со своей сожительницей. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Отметим, что заявление о пропаже поступило от матери убитого в сентябре 2019 года. Сотрудники полиции отработали все возможные версии, а также опросили круг его знакомых. Но никто из них ничего не мог ответить.

Недавно в деле вскрылись новые обстоятельства. На очередном допросе бывшая сожительница призналась в убийстве «пропавшего» мужчины.

По словам женщины, в ночь с 7 на 8 апреля 2019 года между ними возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемая взяла топор и нанесла мужчине несколько ударов по голове. Тело убитого она замотала в полиэтиленовую пленку и спустила в подвал, заколотив его крышку гвоздями. Спустя некоторое время она переехала на другую квартиру. Во время осмотра дома, подозреваемая указала место, где спрятала тело.

Следователи регионального СК возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.