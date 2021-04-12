В Кировской области иномарка врезалась в мотоцикл: его водитель погиб

Иномарка влетела в стоящий на обочине мотоцикл. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области иномарка врезалась в мотоцикл. В результате аварии погиб один человек. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Трагедия произошла 10 апреля 07.58 в Слободском районе. 44-летний мужчина за рулем «Мицубиси» ехал по федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». На 663 он потерял управление, вылетел на обочину и врезался в стоящий там мотоцикл. К сожалению, в тот момент на двухколесном транспорте находился его водитель. Удар оказался сильным, 69-летний мужчина получил сильные травмы. Его срочно госпитализировали, однако в больнице мотоциклист скончался.

Всего за минувшие три дня, с 9 по 11 апреля, на дорогах Кировской области произошло 10 ДТП, в которых погибли два человека и пострадали 15.