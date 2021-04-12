В Опаринском районе ограничат движение для большегрузов

Ограничения не касаются автомобилей, перевозящих продукты питания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целях сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы с 20 апреля по 19 мая 2021 года на территории Опаринского района вводится временное ограничение на движение большегрузов. Об этом говорится в постановлении администрации района.

По муниципальным дорогам будет запрещено двигаться автомобилям с предельно допустимой нагрузкой:

- для одиночной оси - до 6 тонн;

- при двухосной - до 5;

- с тремя осями и более - до 4.

Ограничения не касаются общественного транспорта, автомобилей, перевозящих продукты питания, лекарства, топливо, животных и корма для них, а также техники для ликвидации ЧС.