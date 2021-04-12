Кировские актеры и ученые объединились для работы над спектаклем «Цветы для Элджернона»

В читке примут участие семь ученых и семь актеров. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Информационный центр по атомной энергии запускает в Кирове необычный проект Sсience Drama. Его создатели предлагают объединить науку и искусство. Так, в читках пьес об отрытиях и новых технологиях будут участвовать не только профессиональные актеры, но и ученые.

Эскиз спектакля Кировского драматического театра «Цветы для Элджернона» станет первым в рамках проекта. По сюжету, умственно отсталому юноше делают уникальную операцию по повышению интеллекта. Вот только его душа с трудом принимает внезапную гениальность.

- Спектакль-дискуссия позволит осветить морально-этические вопросы, которые человечество задает себе на протяжении тысячелетий, - отмечают в Драмтеатре. - Может ли интеллект быть чистым или он всегда завязан с эмоциями? Имеют ли ученые право вмешиваться в несовершенства природы? Кто это решает, и где проходят границы дозволенного?

Уточняется, что к артистам драматического театра присоединятся сотрудники Вятского государственного и Кировского медицинского университетов, а также Федерального аграрного научного центра им. Н.В. Рудницкого.

Мероприятие состоится 30 апреля на малой сцене Кировского драмтеатра, ул. Московская, 37. О времени показа сообщат дополнительно в группе ИЦАЭ Кирова.