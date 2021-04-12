В «Театре на Спасской» проведут творческий эксперимент

В «Театр на Спасской» приедут известные Российские режиссеры и драматурги для создания новой театральной постановки «Первая любовь». Фото: vk.com

В кировском «Театре на Спасской» 14 апреля начнет работу лаборатория «Разбор вещей». В наш город приедут известные режиссеры и драматурги из Москвы, Казани и Екатеринбурга. В течение пяти дней они совместно с артистами театра будут создавать эскизы будущего спектакля на тему первой любви.

Приезжих гостей распределят в три команды. В каждой из них будет по одному режиссеру и драматургу. Написание пьесы и ее репетиции пройдут в режиме нон-стоп. Это позволит представить пилотный проект будущего спектакля за короткий срок. Формат такой лаборатории позволит всем участникам полностью погрузиться в процесс. Такой непредсказуемый эксперимент вызовет огромный интерес у зрителей.

- Я верю в проектный театр, – сказал главный режиссер «Театра на Спасской» и автор концепции «Разбора вещей» Егор Чернышов. – В то, что именно такой путь создания спектакля – когда он с самого начала делается не вообще, а предлагается конкретному городу, театру, артистам, зрителям – самый верный. Это совершенно точно не самый простой и не самый очевидный путь. Но именно он делает возможным все, что мы так ценим в театре: интересные, нетривиальные названия в репертуаре, оригинальные режиссерские решения, сильные актерские работы. Их любят как зрители, так и сами актеры.

По мнению директора театра, заслуженного артиста России Владимира Грибанова, тема «Первая любовь» несомненно заинтересует молодых зрителей.

Увидеть итоги творческого эксперимента кировчане смогут 19 и 20 апреля. Сразу на трех площадках театра - в зрительском фойе, на большой и экспериментальной сценах – будут показаны все три эскиза, созданные за время работы лаборатории. После каждого эскиза пройдет открытое обсуждение, модератором которого выступит известный театральный критик Олег Лоевский. Зрители также смогут проголосовать за понравившийся эскиз. Самая удачная творческая заявка будет доработана, и в следующем театральном сезоне состоится премьера нового спектакля.