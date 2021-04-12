За минувшие выходные в Кировской области задержали 33 пьяных водителя

В Кировской области с 9 по 11 апреля задержали 33 пьяных водителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области с 9 по 11 апреля сотрудники ГАИ зафиксировали 742 нарушения ПДД. Им удалось выявить и задержать 33 водителя, которые решили сесть за руль в состоянии опьянения. Еще 27 человек управляли транспортом, не имея водительских прав. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1, 5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.

За прошедшие выходные на территории Кировской области произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы.