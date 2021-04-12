Кировская прокуратура требует запретить пользоваться зданием спорткомплекса «Вересники» до конца ремонта крыши

Прокуратура требует запретить спортшколе и собственнику объекта использовать здание. пока все нарушения не будут устранены. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Кировская прокуратура требует закрыть спорткомплекс «Вересники» до конца ремонта. Уже отправлен иск в суд. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

После частичного обрушения крыши в комплексе 4 апреля в нем провели тщательную проверку. Как уже стало известно ранее, собственник объекта не проводил ремонт деформированного участка кровли, хотя должен был сделать это в рамках гарантийных обязательств. А повредилась та часть крыши еще в конце 2018 года. Об усилении общей конструкции кровли речь также не шла.

Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд с требованием запретить спортшколе «Вересники» и собственнику объекта использовать все здание комплекса. Напомним, оно поделено на тот самый легкоатлетический манеж, бассейн (который сейчас закрыт) и административный корпус. Кроме того, ответчиков хотят обязать провести ремонт обрушившегося участка кровли и укрепить общую конструкцию крыши. Прокуратура контролирует как результат рассмотрения исков, так и расследование уголовного дела, возбужденного по факту инцидента 4 апреля.

Напомним, в тот день, посреди детских соревнований по легкой атлетике, на беговую дорожку частично обрушилась крыша прямо за спинами бегущих спортсменов. К счастью, никто не пострадал. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».