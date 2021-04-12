В Кикнурском районе из-за затопленного моста нарушено сообщение с тремя поселениями

В Кикнурском районе сразу три поселения оказались отрезаны от «большой земли» из-за затопления моста.

В результате подъема воды в реке Большая Кокшага затопило мост. Сразу три населенных пункта Кикнурского района оказались лишены транспортного сообщения. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

Сотрудники ведомства сообщили, что от «большой земли» отрезаны села Улеш, Муреево и Шудум. На сегодняшний день имеется лишь один объездной путь - через село Шапта - протяженностью 26 км. Однако проехать по нему можно только на внедорожниках.

Отметим, что населенные пункты обеспечены необходимыми запасами медикаментов, продуктов питания и ГСМ. В селе Улеш работает ФАП. Многие жители имеют собственные лодки.