Кировчане могут полюбоваться на пыльцевую корону

Красивое явление заметили 11 апреля. Фото: vk.com/igrigophoto

Природа не перестает радовать и удивлять кировчан. На минувших выходных жители региона могли наблюдать пыльцевую корону. Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», это одно из самых ранних наблюдений такого природного явления в нашей области за последние семь лет.

Пыльцевая корона - оптический эффект, возникающий, когда атмосфера наполняется пыльцой нужной концентрации. Тогда вокруг Солнца или Луны можно наблюдать красивые радужные круги. Для их появления важны ветроопыляемые деревья - береза, ольха и другие. В самой Кировской области еще не зацвело ни одно из них, поэтому метеорологи-любители уверены: пыльцу принес западный ветер с Центрального Федерального Округа, где уже достаточно высокие температуры воздуха.

Отличные дни для наблюдения - 12 и 13 апреля. Кольца вокруг Солнца легко заметить, если прикрыть его диск каким-то предметом. Кировчанам советуют использовать для наблюдения солнцезащитные очки или специальные фильтры. При съемке на фотоаппарат диск солнца следует чем-то прикрыть - углом дома, крышей, деревом и так далее.