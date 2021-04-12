В Кировской области в марте 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%

В феврале 2021 года также был зафиксирован рост цен во всех сегментах топлива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в марте 2021 года. За прошедший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 1,7%.

Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:

- газомоторное топливо подорожало на 7,4%;

- дизельное - на 1%;

- АИ-98 - на 0,6%;

- АИ-95 - на 1,1%;

- АИ-92 - на 2,2%.

Отметим, что в феврале 2021 года также был зафиксирован рост цен во всех сегментах топлива. Цены на нефтепродукты поднялись в среднем на 0,9%. Больше всего подорожало газомоторное топливо - на 9,3%, а самый незначительный рост наблюдался на АИ-95 - 0,6%.

В настоящее время самая популярная марка бензина - АИ-92 продается на кировских заправках за 45 рублей 77 копеек.