Статистика по COVID-19 в Кировской области: 79 новых случаев заражения за сутки

За минувшие сутки врачи сделали 2437 исследований на коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 79 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 27 человек.

На стационарном лечении сейчас находится 1496 человек, у 1275 из них диагностировали коронавирус, у 1197 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 216 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 107 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 332. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2315 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2437 исследований на COVID-19.