Погода в Кирове с 12 по 16 апреля: первая половина недели порадует солнцем и теплом

Рабочая неделя порадует солнышком и теплом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В нашем регионе становится все теплее. Первая половина рабочей недели порадует солнышком. Дневные температуры будут выше 10 градусов тепла. Но по ночам все еще холодно - до минус 3. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на грядущие пять дней.

В понедельник, 12 апреля, день будет солнечным и достаточно теплым днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер будет несильным и атмосферное давление почти в норме. В общем, день обещает быть очень комфортным. А вот ночью похолодает - до -1 градуса.

Во вторник, 13 апреля, солнышко время от времени будет скрываться за облаками. Днем ожидается до +13 градусов, но к вечеру температура понизится до +8. Ветер немного усилится - до 3-4 м/с.

В среду, 14 апреля, будет еще теплее: столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Снова будет солнечно и практически ни облачка на небе. Южный ветер также будет несильным. А вот атмосферное давление начнет снижаться.

В четверг, 15 апреля, день будет пасмурным, днем воздух прогреется до +12 градусов. Сильного ветра не ожидается, но порывы могут достигать 9 м/с. К ночи температура понизится, синоптики прогнозируют всего 2 градуса тепла. Атмосферное давление продолжит падать.

В пятницу, 16 апреля, похолодает - днем столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов. Будет пасмурно, возможен дождь. Северо-восточный ветер будет очень слабым. Атмосферное давление начнет расти.