За неделю в Кировской области скончались четыре пациента с COVID-19

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Всего за неделю с 5 по 11 апреля в госпиталях Кировской области скончались четыре пациента. Итого, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев от коронавируса в регионе выросло до 332. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 11 апреля не предоставил.

Главные цифры на 11 апреля 2021 года. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82% (средний по России – 2,22%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.