Подрядчик приступил к благоустройству сквера Трудовой Славы

В сквере появятся новые скамейки и урны. Фото: admkirov.ru

В Кирове в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началось благоустройство сквера Трудовой Славы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Территорию огородили, вывешены информационные таблички, в настоящее время проводится спил аварийных деревьев, - рассказал представитель подрядной организации Вячеслав Логинов. - На замену им будут высажены новые деревья, поэтому граждане могут не переживать, что зеленых насаждений станет меньше.

На следующей неделе подрядчик планирует начать демонтажные работы на центральной аллее в сквере Трудовой Славы.

Напомним, что тендер на благоустройство сквера Трудовой Славы выиграла ижевская строительная компания ООО «Энергоремонт». Сумма контракта - 47,8 млн рублей. Работы должны завершить до 1 августа 2021 года. Планируется, что в сквере появятся новые скамейки и урны, обустроят ливневую канализацию, а также установят более 60 светильников.