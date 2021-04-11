В Кирово-Чепецке пропал 16-летний подросток

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov

16-летний Данил Губарик исчез в Кирово-Чепецке, родственники и близкие не могут выйти с ним на связь с субботы, 10 апреля 2021 года.

По данным отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», Данила Губарика ищут почти сутки: вчера, 10 апреля, юношу видели последний раз, с тех пор информации о его местонахождении нет. Родственники обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы подростка:

• Рост - 167 см.;

• Телосложение - плотное;

• Глаза - голубые.

В момент исчезновения был одет в черную куртку, светлые штаны и кроссовки, на голове - черная бейсболка.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.