Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 80 новых случаев заражения

Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 апреля.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 163 человека.
На стационарном лечении сейчас находится 1471 человек, у 1262 из них диагностировали коронавирус, у 1187 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 202 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 332 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.
В амбулаторных условиях проходят лечение 2318 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2531 исследование на COVID-19.