В Омутнинске на пожаре в деревянном доме погибли два человека

Причины возгорания и личности погибших не сообщаются. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу ночью, 10 апреля, в Омутнинске произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме по улице Куйбышева. За считанные секунды пламя охватило деревянное здание, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- К сожалению, погибли два человека погибли, - уточнили в МЧС. - К тушению привлекались пять пожарных расчетов.

Причины возгорания и личности погибших не сообщаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Фаленском районе на пожаре в частном доме погибла женщина. Читать.