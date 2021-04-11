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Происшествия11 апреля 2021 10:17

В Омутнинске на пожаре в деревянном доме погибли два человека

ЧП произошло в субботу, 10 апреля
Андрей Сергеев
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Причины возгорания и личности погибших не сообщаются. Фото: 43.mchs.gov.ru

Причины возгорания и личности погибших не сообщаются. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу ночью, 10 апреля, в Омутнинске произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме по улице Куйбышева. За считанные секунды пламя охватило деревянное здание, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- К сожалению, погибли два человека погибли, - уточнили в МЧС. - К тушению привлекались пять пожарных расчетов.

Причины возгорания и личности погибших не сообщаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Фаленском районе на пожаре в частном доме погибла женщина. Читать.

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