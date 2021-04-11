Под Кировом пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

Один человек погиб и четыре пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Кировской области. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В субботу вечером, 10 апреля, на 14 км автодороги Киров - Русское произошла крупная автомобильная авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Cruze врезался во встречный автобус ПАЗ, который перевозил пассажиров по маршруту №104 (Киров - Бахта).

- В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, - сообщили в ГИБДД. - Четыре человека получили травмы: три пассажирки автобуса и пассажир Chevrolet Cruze.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.