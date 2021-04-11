Как стать наставником для ребят из детских домов

Присоединиться к акции и перевести любую сумму можно на сайте деньзаботы.рф.

11 апреля, в России проходит масштабная благотворительная акция «День заботы». Кировчане тоже смогут собрать средства на поиск и сопровождение наставников для подростков из детских домов. Акцию уже в шестой раз организует благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с кировским благотворительным фондом «Это чудо». Присоединиться к акции и перевести любую сумму можно на сайте деньзаботы.рф.

По данным статистики, в детских домах страны находится около 30 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких ребят реже усыновляют или берут под опеку, чем малышей. Но каждому ребенку нужен рядом значимый взрослый, который поддержит в трудную минуту и поделится жизненным опытом.

В Кирове проект работает с 2020 года, за это время создана 21 пара «наставник-ребенок».

- Сейчас в Кировской области 12 интернатных учреждений, где воспитываются 308 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, - рассказывает Людмила Чешуина, куратор проекта «Наставничество» в Кирове. - Для них очень важна поддержка старшего взрослого друга, который станет проводником во взрослую жизнь. Мы не можем изменить прошлое ребенка-сироты, но мы точно можем дать им шанс на счастливое будущее!

Фонд «Солнечный город» запустил чат-бот @druzh_bot в Telegram, где каждый может виртуально попробовать себя в роли наставника.

Чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, нужно 16 800 000 рублей. Сегодня на сайте деньзаботы.рф будет действовать специальный «калькулятор заботы», на котором каждый человек сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».