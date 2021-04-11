«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 12 апреля

Электроэнергия пропадет точечно в четырех районах города. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 12 апреля, несколько десятков домов в областном центре останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на электрических подстанциях. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем, сообщили в АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы планируют провести в рабочее время. Горожане останутся без света на срок от трех до восьми часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены в Нововятске по улице Мопра и в центральной части Кирова по улице Карла Маркса. Не забудьте заранее зарядить свои гаджеты.

График отключения электричества в Кирове на 12 апреля 2021 года:

График отключения электричества в Кирове на 12 апреля 2021 года. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.