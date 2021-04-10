В водоохранной зоне реки Чахловицы возле поселка Сосновый незаконно добывали песок

В поселке Сосновый неизвестные незаконно добывали песок в водоохранной зоне. Фото: kirovreg.ru

В поселке Сосновый, сотрудники регионального министерства охраны окружающей среды выявили факт незаконной добычи песка в водоохранной зоне реки Чахловицы. Неизвестные проводили земляные работы с использованием гусеничного экскаватора и бульдозера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Отметим, что мероприятия, связанные с изменением дна и берегов водоемов требует специального разрешения. В данном случае никакого права производить добычу песка неизвестные не имели. В результате проверки выявлены нарушения водоохранного и земельного законодательства. В связи с этим представители министерства обратились в полицию, для установления лиц, совершивших правонарушение.