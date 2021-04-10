В Кирове появилась новая спецтехника для очистки тротуаров

Киррвские тротуары очищает от мусора новая многофункциональная техника. Фото: admkirov.ru

Для уборки тротуаров областного центра появилась новая спецтехника. Машина оборудована пылесосом и многофункциональными щетками, которые способны захватывать мусор с труднодоступных мест пешеходных зон. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам руководителя ГДМС Дмитрия Вохмянина, уже закуплено две таких машины. На следующей неделе планируется поступление еще одной. Кроме того, скоро на дороги Кирова выйдет современный магистральный пылесос.

Власти города предупредили руководство АО ««Гордормостстроя» о том, что при уборке улиц необходимо проводить их увлажнение. Это поможет уменьшить концентрацию пыли в воздухе, особенно при сильном ветре.

Отметим, что появление новой техники облегчает ручной труд работником коммунальных служб. Подготовить улицы и тротуары города планируется до начала майских праздников.