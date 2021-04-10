Сгоревшие комнаты в доме № 28 на улице Пушкина в Нововятске восстановят за 600 тысяч рублей

В Нововятске сгоревшее муниципальное жилье в доме № 28 на улице Пушкина обещают отремонтировать к 1 июня. Фото: admkirov.ru

Администрация Нововятского района совместно с жилищным управлением проверили, как идет ремонт пострадавших от пожара комнат на улице Пушкина. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что пожар произошел 5 января на пятом этаже жилого дома № 28. В результате возгорания были повреждены две комнаты, общий коридор и кухня. В настоящее время выполняют отделочные работы. Согласно контракту, отремонтированные помещения должны сдать первого июня.

Добавим, что на восстановление сгоревшего муниципального жилья из городского бюджета выделено 600 тысяч рублей. После завершения работ, помещения могут передать в маневренный фонд для временного размещения горожан.